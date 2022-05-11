Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin'in kıyı yerleşim bölgesi Gazze Şeridi'nde buğday hasat mevsimi başladı. Devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel buğday kıtlığı ihtimaline dair endişeleri artırdığı bir dönemde, Filistinli çiftçiler bir yılda toplanabilecek tahılın tek bir tanesinin bile tarlada kalmadığından emin olmak için ekini biçip, harmanlayıp, hasat ederek, yoğun şekilde çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçiler, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze şehrinde, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınıra yakın bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze şehrinde, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınıra yakın bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada yeni hasat edilmiş buğdayı gösteren Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Xinhua / Güncel