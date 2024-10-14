Gazze'de Bombardıman ve İnsani Kriz Derinleşiyor

GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) --- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 400.000'den fazla insanın sığınacak yer aradığı Gazze'nin kuzeyinde sürekli bombardıman, hava saldırıları ve silahlı çatışmaların son bir hafta içinde ciddi şekilde yoğunlaştığını belirtti.

UNRWA'nın Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Cibaliye kampı, İsrail'in askeri operasyonlarının devam ettiği bölgelerde sıkışıp kalan ailelerin bildirdiği üzere bu operasyonlardan en çok etkilenen bölge oldu. Cibaliye'ye insani yardım erişimi engellenmeye devam ediyor" ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu 6 Ekim'den bu yana Cibaliye ve çevresindeki bölgelerde geniş çaplı bir operasyon yürüterek bu bölgeleri kuşatma altına aldı.