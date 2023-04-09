Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grev başlattı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, talepleri karşılanmadığı için genel grev başlattı.

Söz konusu eylem, UNRWA bünyesindeki Arap Çalışanlar Birliği Sendikasının çağrısıyla çalışanların haklarının ve taleplerinin karşılanmamasını protesto için gerçekleştirildi.

Sendika üyeleri, UNRWA'nın bazı birimlerinin kapısına, kurumda, "Ajans yönetiminin sürekli ertelemeleri ve küçülme kararları nedeniyle genel greve" gidildiğine ilişkin broşürler astı.

Sendikanın iş bölümü sorumlusu Azmi Rıdvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UNRWA'nın tüm birimlerinde kapsamlı grev. Birlikte haklarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Rıdvan, tüm birimlerde kapsamlı ve kararlı şekilde greve bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Arap Çalışanlar Birliği Sendikası, dün yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün önce UNRWA yönetimiyle bir toplantı yapıldığını ancak talepler konusunda belirli bir tarih verilmediği için görüşmenin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirtti.

Talepler karşısında "ufak tefek" yanıtlar dışında olumlu bir gelişme olmadığı kaydedilen açıklamada, "UNRWA'ya bağlı okulların ihtiyaç duyduğu yaklaşık 1500 öğretmenden 200'ünün ataması yapıldı." denildi.

UNRWA çalışanlarının 27 Mart'ta duyurduğu idari itaatsizlik kararının da devam ettiği belirtildi.

Sendika açıklamasında ayrıca çalışanların taleplerine karşılık verilmezse protesto kapsamında yeni adımların atılacağı konusunda uyarıldı.

Çalışanlar daha önce greve gitmişti

UNRWA çalışanları, 23 Ocak'ta kuruluşun personel sayısını azaltmasına tepki olarak Gazze ve Batı Şeria'da greve gitmişti. UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasne ise ajansın finansal imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek diyalog çağrısında bulunmuştu.

Sendika, 23 Ocak'ta başlayan grevi, tartışmalı konulara çözüm bulma adına diyalog kurma girişiminin bir parçası olarak 9 Şubat'ta askıya aldığını duyurmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da; Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.