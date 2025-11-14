Haberler

Gazze'de Biriken Çöp Yığınları Sağlığı Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Gazze Şeridi'ndeki çöp yığınlarının cilt, solunum ve bağırsak hastalıklarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Çöplerin baş gösterdiği alanlarda sağlık sorunları giderek artmakta.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Filistinlilerin yaşadığı yerlerin yakınlarında biriken çöp yığınlarının cilt, solunum ve bağırsak hastalıklarına neden olabileceği uyarısı yaptı.

İsrail'in ekipman girişine ve Sarı Hat içinde bulunan ana çöp toplama alanlarına ulaşılmasına izin vermemesi nedeniyle belediyeler çöpleri Filistinlilerin yaşadığı yerlerin yakınında toplamak zorunda kalıyor. Çöp toplama alanlarından yayılan zehirli gazlar da insan sağlığını tehdit ediyor.

Ebu Silmiyye, bu konuda AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken çöp yığınlarının sinek, böcek ve kemirgenlerin üremesine neden olduğunu, bunun da cilt, solunum ve bağırsak hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

Ebu Silmiyye, çöplerden yayılan metan gibi zehirli gazların hastanelerdeki hastaları doğrudan etkilediğini, çöp sularının sızarak artezyen kuyularını kirlettiğini, bunun da içme suyu kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceğini kaydetti.

Çöplerin yaşam alanları içinde sokak aralarına kadar yayıldığını, bunun da çevre ve insan sağlığının yanı sıra halkın ruhsal durumunu da etkilediğini ifade eden Ebu Silmiyye, uluslararası kurumlardan çöp sorununa çözüm bulmalarını istedi.

Gazze Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen kayda değer bir iyileşme göremediklerine dikkati çekmiş ve "İsrail Sarı Hat adı verilen bölgelerdeki ana çöp toplama alanlarına ulaşmamıza izin vermediği için Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde farklı bölgelerde 700 bin ton çöp yığıldı. Yığılan bu atıklar hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde risk oluşturuyor." demişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel

