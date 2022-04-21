Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı, İslam, Nisan, Gazze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title