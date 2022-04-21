Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı
Xinhua - Güncel
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GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.
GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Xinhua / Güncel