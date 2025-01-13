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Gazze'de Bir Doktorun Mücadelesi: Engelli Olmasına Rağmen Çocuklar İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Gazze'de Bir Doktorun Mücadelesi: Engelli Olmasına Rağmen Çocuklar İçin Çalışmaya Devam Ediyor
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Gazze'de, bir İsrail hava saldırısında bacağını kaybeden doktor Halid el-Saydani, yaşadığı zorluklara rağmen hastanede çalışmaya devam ediyor. Kendi travmasını aşan Saydani, savaşta yararlı olmanın önemini vurguluyor.

GAZZE, 13 Ocak (Xinhua) -- Doktor Halid el-Saydani, Gazze'nin sağlık sistemini harap eden İsrail saldırılarından kendine miras kalan protez bacağıyla El Aksa Hastanesi'nin çocuk bölümündeki yataklar arasında dikkatli şekilde hareket ediyor. Saydani, bir İsrail hava saldırısında bacağını kaybettikten sonra doktorluğa geri dönmek için hiç tereddüt etmediğini söylüyor.

51 yaşındaki Saydani yürümekte güçlük çekse de kararlı bir ses tonuyla, "Bu benim görevim. Artık engelli bir adam olsam da halkımın ihtiyaç duyduğu tıbbi uzmanlığa hala sahibim" diyor.

Altı ay önce bacağını kaybettiği hava saldırısında Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evini ve aile üyelerinden bazılarını da kaybeden Saydani, "Hiçbir ön bildirim yapılmaksızın ben ve ailem yerimizden edildik" diyor.

Bacağını kaybetmesinin ardından aylarca depresyon yaşayan Saydani, Gazze'de sağlık krizinin büyümesi, hastanelerin yükünün ağırlaşması ve sağlık personellerine duyulan ihtiyacın artması üzerine tekrar çalışmaya başlamış. İlk başlarda tekerlekli sandalye kullanan Saydani, artık yerel üretim bir protez bacak kullanıyor. Saydani, "Protezin çok iyi olduğu söylenemez, ama en azından çalışamaya devam etmem için beni motive ediyor" diyor.

Saydani'nin önünde şimdi başka bir sağlık sorunu daha bulunuyor. Test sonuçlarına göre diğer bacağında da ciddi düzeyde damar tıkanıklığı var ve en kötü ihtimalle diğer bacağının da kesilmesi gerekecek. Ancak Saydani buna rağmen işini bırakmak istemiyor.

"Hastaneyi terk edemem. Ben bir çocuk doktoruyum, çocukların savaşta özel bakıma ihtiyacı var" diyen Saydani'nin sözleri, Gazze'deki sağlık çalışanlarının kişisel travma ve mesleki zorluklara karşın çalışmalarını sürdürme kararlılığını yansıtıyor.

Yeniden çalışmaya başlamanın, mesleki bir yükümlüğünü yerine getirmenin de ötesinde hayattaki amacını yeniden bulmasını sağladığını belirten Saydani, "Hastaneye dönmek, hayata tutunmamı sağladı ve şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam etme arzumu geri kazandırdı" diyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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