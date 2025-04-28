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Gazze'de Başından Vurulan Hamile Kadının Bebeği Ameliyatla Kurtarıldı

Gazze'de Başından Vurulan Hamile Kadının Bebeği Ameliyatla Kurtarıldı
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu başından vurulan 8 aylık hamile bir kadın, acil ameliyatla kurtarılan bebeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Annenin durumu ağır.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başından vurulan bir kadının karnındaki 8 aylık bebeğin ameliyatla kurtarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 8 aylık hamile bir kadının İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığı kaydedildi.

Ağır yaralı olarak kuzeydeki Şifa Hastanesine kaldırılan kadının acilen ameliyata alındığı, bebeğinin kurtarılarak El-Hulu Hastanesi yeni doğan ünitesine nakledildiği, annenin ise hala yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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