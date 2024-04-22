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Gazze'de Atık Sorunu: Sağlık Riskleri ve Çevre Kirliliği

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Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde belediye hizmetlerinin durmasıyla birlikte atık sorunu arttı. Biriken atıklar sağlık riskleri oluştururken, çevre kirliliği de yaygınlaşıyor. Bölge sakinleri yetkililerin atık sorununu çözmesini bekliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Nisan 2024

KONUM: Gazze, Filistin

1. Gazze'de yığılan atıklardan etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde belediye hizmetleri durma noktasına gelirken, bölge sakinleri yığılan atıklarla başa çıkmanın yükü altında eziliyor.

Dört çocuk babası 45 yaşındaki Emad Adul Rahman, evsel atıkları atabilmek için her gün iki kilometre yürümek zorunda kalıyor.

"Sivrisinekler yüzünden bütün çocuklar hasta ve çöpler her yere saçılmış durumda. Yerel yetkililerin görevlerini yerine getirip atık sorununu çözmelerini umuyoruz."

Rahman, uzun süredir hizmet verilmemesi nedeniyle yaşam alanlarında çöp ve kanalizasyon biriktiğini söylüyor.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kentteki belediye hizmetleri durdu.

Bu durum, biriken atıkların ağır kokular yayması nedeniyle yaz sıcağında daha da kötüleşen bir sorun yarattı.

Söz konusu sorun ise 1,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan yoğun nüfuslu kentte sağlık riskleri oluşturuyor.

"Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'ne ishal, aşırı yorgunluk ve yüksek ateş gibi belirtileri bulunan hastalar geldi. Bu vakalar Gazze'de potansiyel olarak salgın hastalıkların varlığına işaret ederken, kolera gibi salgınlara yol açması da muhtemel. Bölge sakinlerinin okullarda ve su yahut elektriğin olmadığı yerlerde toplanıyor olması ise önümüzdeki günlerde, haftalarda hatta daha uzun bir sürede felaketlere yol açabilir."

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisinin başkanı Salama Maarouf, Gazze Şeridi'nin daha önce görülmemiş sağlık sorunları ve çevre kirliliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, dünyayı Gazze'deki gizli krizi dikkate almaya çağırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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