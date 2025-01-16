Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Gazze'de ateşkesin sağlanması Kahramanmaraş'ta kutlandı

Gazze'de ateşkesin sağlanması Kahramanmaraş'ta kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, davul ve zurna ile kutlama yaptı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, davul ve zurna ile kutlama yaptı.

Kahramanmaraş Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'de ateşkesin sağlanması sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Sivil Toplum Platformu sözcüsü Süleyman Eryaman, alınan karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ndeki saldırısında kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan binlerce insanın şehit edildiğini ifade eden Eryaman, şöyle konuştu:

"Bir yılı aşkın bir sürede insanlığın yüzkarası olan bir olayla karşı karşıya kaldık. Kadınları, çocukları öldürmekten, evleri bombalamaktan çekinmeyen bu insanlar maalesef yüzbinlerce insanı yerlerinden etmekle kalmadı yurtlarını dağıtarak şehit ettiler. Gazze bir kurtuluş destanı yazdı ve İsrail'i rezil etti. Yedi cihan Gazze'de Müslümanların üzerine geldi ve yine de mağlup oldular."

Platform üyesi Hacı Altun da haberin duyurulmasının ardından Kahramanmaraş'ta bayram yaşadıklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa'da fetih temellerinin atıldığını söyleyen Altun, "Nasıl ki Karabağ'dan, Şam'dan gelen haberleri bayram coşkusunda kutladıysak bugün de Gazze için seviniyoruz. Ateşkes sağlanmasında emekleri bulunan tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Zaferimiz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından slogan atan vatandaşlar, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
img

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
img

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
img

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.