Gazze'de Ateşkesin Önemi ve Uluslararası Yardım Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de varılan ateşkesin halk için kritik olduğunu belirterek, bu sürecin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

IFRC, Gazze'de varılan ateşkesin ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkesin kısa bir süreliğine de olsa şiddetten kurtulmayı sağladığı aktarılan açıklamada, bundan sonraki sürecin önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Gazze'ye yönelik yardım ve uluslararası desteğin büyük çapta artırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu, hayat kurtarıcı insani yardımın, 2 yıldır katlandıkları felaket koşullarını hafifletmek için ihtiyaç duyulan ölçekte insanlara ulaşabilmesi için tüm erişim noktalarının açılmasını da içeriyor. Gazze halkı için bu kritik anı değerlendirmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin başlamasıyla Gazze'ye daha fazla yardım ulaşmaya başlasa da bunun ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm insanlara yardımın ulaşabilmesi için güvenli ve engelsiz erişimin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'nın Gazze halkı için can simidi olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sınırlı yardım girişi ve uzun süredir devam eden saldırılar nedeniyle kurumun hayat kurtarıcı faaliyetlerini sürdürme kapasitesinin ciddi biçimde zayıfladığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayı'na uluslararası toplumun acil destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.