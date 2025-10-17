Haberler

Gazze'de Ateşkesin Önemi ve Uluslararası Yardım Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Gazze'de varılan ateşkesin halk için kritik olduğunu belirterek, yardım ve uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu. Gazze halkının acil yardım ihtiyacına vurgu yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de varılan ateşkesin halk için kritik olduğunu belirterek, bu sürecin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

IFRC, Gazze'de varılan ateşkesin ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkesin kısa bir süreliğine de olsa şiddetten kurtulmayı sağladığı aktarılan açıklamada, bundan sonraki sürecin önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Gazze'ye yönelik yardım ve uluslararası desteğin büyük çapta artırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu, hayat kurtarıcı insani yardımın, 2 yıldır katlandıkları felaket koşullarını hafifletmek için ihtiyaç duyulan ölçekte insanlara ulaşabilmesi için tüm erişim noktalarının açılmasını da içeriyor. Gazze halkı için bu kritik anı değerlendirmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin başlamasıyla Gazze'ye daha fazla yardım ulaşmaya başlasa da bunun ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm insanlara yardımın ulaşabilmesi için güvenli ve engelsiz erişimin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'nın Gazze halkı için can simidi olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sınırlı yardım girişi ve uzun süredir devam eden saldırılar nedeniyle kurumun hayat kurtarıcı faaliyetlerini sürdürme kapasitesinin ciddi biçimde zayıfladığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayı'na uluslararası toplumun acil destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.