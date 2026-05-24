İsrail'in Gazze'de sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Cibaliya'da düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir Filistinliyi hedef aldı.

İsrail ordusuna ait keskin nişancı ateşine hedef olan Filistinli hayatını kaybederken, naaşı Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.