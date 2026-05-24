Haberler

İsrail'in Gazze'de sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı ve Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda bir aile ve keskin nişancı ateşiyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Cibaliya'da düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir Filistinliyi hedef aldı.

İsrail ordusuna ait keskin nişancı ateşine hedef olan Filistinli hayatını kaybederken, naaşı Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de olaylar sürerken paylaşımı dikkat çekti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler

Kız öğrenciler saçından tuttukları arkadaşlarını tekme tokat dövdüler
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya 'İç çamaşırını gel al' çağrısı

Şoförden kadın yolcuya "Bıraktığın iç çamaşırını gel al" çağrısı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi