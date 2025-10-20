Haberler

Gazze'de Ateşkese Rağmen İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkese rağmen Şaaf Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi öldürdü. Ekim 2023'te başlayan saldırılarda toplamda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesi'ni bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 2 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
