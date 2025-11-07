Gazze'de Ateşkese Rağmen Hayata Adaptasyon Mücadelesi

Gazzeliler, ateşkesin ardından kısmen duran bombardımanlarla yeniden hayata adapte olmaya ve yıkılan evlerini onararak başlarını sokacak bir yer inşa etmeye başladı.

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi. Her ne kadar İsrail tarafından defalarca ihlal edilmiş olsa da ateşkes, saldırıların büyük oranda durmasını sağladı.

İsrail'in kuruluşundan bu yana savaş ortamında yaşamaya, düşüp yeniden ayağa kalkmaya alışmış olan Filistinliler, şimdilerde insanın en temel ihtiyacı olan "başını sokacak yer" arayışına girdi.

Yaklaşan kış ve İsrail'in çadır ve konteyner gibi geçici barınakların girişine de izin vermemesi nedeniyle bu arayış hız kazandı.

Filistinliler, enkazlardan çıkardıkları tuğlalar ve çamurdan elde ettikleri sıvalarla "başlarını sokacak bir göz oda" inşa etmeye, bazıları da geçim kaynağı olan işyerlerini tamir etmeye koyuldu.

Çadır yok, kış geliyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine dönen ve evleri ile iş yerlerinin yıkıldığını gören Filistinliler, bir nevi her şeye sıfırdan başlamak için kolları sıvadı.

El-Mevasi bölgesinden Han Yunus'a dönen Fatin eş-Şair ve ailesi, küçük çocuklarını kışın soğuğundan ve vahşi hayvanların saldırılarından korumak istediklerini belirtti.

Şair, "Han Yunus'a döndük ve evi yıkılmış bulduk. Başımızı sokabileceğimiz bir yer inşa etmek için evin yıkıntılarından taş ve tuğla toplamaya başladık. Ama imkanlarımız çok sınırlı. Köpekler de leş yemeğe alıştığı için vahşileşti. Onlardan da korkar olduk. Bu köpekler gece geliyor ve korkuyoruz." dedi.

Savaş bitti mücadele devam ediyor

Saldırılar sona erse de sıkıntıların devam ettiğini söyleyen Şair, şunları kaydetti:

"Yani aslında savaş bitmedi. Korku da devam ediyor, meşakkat de. İnsanlar daha özgür hareket etmeye başladı ama savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Güvenlik var mı dersen, yok. ya da hayatlarımız eski haline döndü mü, hayır.

Hayat çok zorlaştı. Ne doğru düzgün ulaşım vasıtası var ne yakınlarda kurulan bir pazar var. Bir şey alacak olsan dünyanın bir ucuna girmek zorundasın. Su haftada 1 ya da 2 defa geliyor. İçme suyu için çok uzun mesafe kat etmek lazım."

"Ülkemizi satmayız"

Savaşta kalbi kırılmayan kimsenin kalmadığını, herkesin çekeceği kadar çile ve acı çektiğini dile getiren Şair, tüm bu acılara rağmen topraklarına olan bağlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Biz direniyoruz, toprağımızın bir karışından bile vazgeçmeyiz. Ama yaşamak da istiyoruz. İnsanlar bizim yanımızda dursun, destek versin istiyoruz. Biz ülkemizden vazgeçmeyiz, satmayız da. Birileri istemese de direneceğiz."

Mevasi'den Han Yunus'a göç eden ve evinin büyük hasar aldığını gören bir diğer Filistinli de Rami Faris oldu.

İsrail'in neden olduğu büyük yıkıma adapte olmaya ve onun yıktıklarını yeniden yapmaya çalıştıklarını söyleyen Faris, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu taş üstünde taş bırakmadı, çimento yok, sınırlar da kapalı. Biz de mecburen eski ilkel yöntemleri kullanarak kil ve çamurdan elde ettiğimiz sıva ile tuğlaları sıvıyoruz. Kış geliyor, başımızı sokacak bir odamız olsun diye bunu yapıyoruz."

İsrail'in yıktığı fırını yeniden inşa ediyor

Han Yunus'taki Hayfa el-Hilali fırınının sahibi Tarık Ziyad Uveyda da rızık kapısı olan fırınını yeniden inşa etmek için işe koyuldu.

Fırının 2018'de kurulduğunu, 1 Temmuz 2024'te de bombalandığını ve babasının o saldırıda hayatını kaybettiğini söyleyen Uveyda, "13 Ekim'de Han Yunus'a döndük. Ağır iş makinelerimiz olmadığı için insan gücüyle enkazları kaldırdık. Enkaz altındaki ekipmanlarımızı çıkarmayı başardık. Bunları onarmak için bir atölye kurduk. Burada ekipmanları onarıyoruz diğer tarafta da fırının inşaatına devam ediyoruz." dedi.

Fırının, savaş henüz devam ederken ve kıtlık yaşanırken Filistinlilere çok hizmet verdiğini kaydeden Uveyda, "Fırın yıkılmış olsa da biz onu yeniden inşa edecek ve insanlara yeniden hizmet edeceğiz. Birkaç hafta sonra fırın faaliyete geçmiş olacak. Han Yunus'un büyük kısmı yıkılmış olsa da yavaş yavaş hayata geri dönüyoruz. Fırın da insanların çektiği ızdırabı hafifletecek." diye konuştu.