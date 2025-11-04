Haberler

Gazze'de Ateşkese Rağmen Gıda Yardımları Yetersiz Kalıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'de ateşkesin ardından 1 milyon kişiye gıda ulaştırıldığını ancak bu yardımın mevcut ihtiyaçlar için yetersiz olduğunu açıkladı ve daha fazla erişim talep etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu ve Sözcüsü Abeer Etefa, Gazze'de başlayan ateşkesin ardından yaklaşık 1 milyon kişiye gıda paketleri ulaştırdıklarını ancak bu yardımın mevcut durum için yeterli olmadığını bildirdi.

Etefa ve WFP'nin Gazze'deki İletişim Görevlisi Nour Hammad, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkese varılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçtiğini hatırlatan Etefa, "Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye gıda paketleri dağıttık. Bu, Gazze'deki açlığı sonlandırmak için yürütülen kapsamlı operasyonun bir parçası. Ancak operasyonları gereken seviyeye ve taahhüt ettiğimiz seviyeye genişletmeye devam etmek için gerçekten daha fazla erişime, daha fazla sınır kapısının açılmasına ve Gazze içindeki önemli yollara daha fazla erişime ihtiyacımız var." diye konuştu.

Etefa, Gazze'deki yardım dağıtımının sınırlı olduğunu vurgulayarak, ateşkes sonrası 1,6 milyon kişiye ulaşmayı hedeflemelerine karşın, sadece 1 milyon kişiye destek olabildiklerini kaydetti.

Gazze genelinde 44 gıda dağıtım noktaları olduğunu belirten Etefa, günde yaklaşık 700 bin kişinin, WFP destekli 17 fırın aracılığıyla taze ekmeğe ulaşabildiğini söyledi.

Etefa, "Ekim ayında 150 bin kadın ve çocuk ile 5 yaş altı çocuk hayati besin takviyeleri aldı. Bu, WFP hedeflerinin neredeyse yarısı." dedi.

Ateşkesin ardından 100 binlerce insanın Gazze'nin kuzeyine geri döndüğünü kaydeden Etefa, çoğunun harabeye dönmüş evlere yerleştiğini söyledi.

"Gıda tüketimi yine de çatışma öncesi seviyelerin çok altında"

Etefa, "Gıdaya erişim ciddi şekilde kısıtlandı. Yerinden edilmiş hanelerin çoğu güneyde, çoğunlukla çadırlarda ve gıda ile hizmetlere erişimleri olmadan yaşıyor. Ekim ortasına kadar insani yardım ve bölgeden geçen ticari kamyonlar sayesinde gıda tüketiminde hafif bir iyileşme görüldü ancak yine de çatışma öncesi seviyelerin çok altında." dedi.

Hammad ise ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyine yeterli yardım ulaşmadığını belirtti.

Gazze kentinde insanların umudu olduğunu ifade eden Hammad, insanların yardım almasına rağmen gelecekle ilgili endişelerinin olduğunu ve bu belirsizliğin onları olumsuz etkilendiğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
