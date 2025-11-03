Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Kapsamında 45 Filistinli Naaşı Teslim Alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 45 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığı belirtilen açıklamada, İsrail tarafından iade edilen Filistinlilerin naaşlarının sayısının 270 olduğu; bunlardan şu ana kadar 78'inin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin muayene, belgeleme ve ailelerine teslim süreçlerine hazırlık için tıbbi prosedürleri yürüttüğü aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.