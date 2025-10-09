Gazze'de Ateşkes ve Esir Takas Anlaşması Uygulanmaya Başlıyor

Mısır basını Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması 5 gün sürecek ilk aşamasının ayrıntılarını yazdı.

Mısır basınında çıkan haberlere göre, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun ilk etapta geri çekilmesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin henüz resmi olarak doğrulamadığı taslakta, Perşembe günü (9 Ekim) anlaşmanın gün içinde resmiyet kazanması, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylaması ve esir değişimindeki isimler ile ilk aşamada İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin haritaların yayımlanması bekleniyor.

Tel Aviv yönetimi Gazze Şeridi'nde hayatta kalan 20 İsrailli esir ile 28 İsrailli esirin cenazesinin tutulduğunu öngörüyor. İsrail hapishanelerinde ise işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi zorlu şartlar altında 11 bin 100'den fazla Filistinli bulunuyor.

10 Ekim Cuma günü, İsrail yargısı önünde resmi itirazların yapılmasına izin verilecek ve İsrail ordusunun sahadaki çekilmesi başlayacak.

11 Ekim Cumartesi günü, İsrail ordusu yerleşim bölgelerinden çekilmeyi sürdürecek, Filistinli gruplar da hayatta kalan İsrailli esirler ile yerleri bilinen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi için hazırlıklar yapacak.

12 Ekim Pazar günü, ABD Başkanı Trump Orta Doğu'ya gelerek anlaşmanın uygulanmasını takip edecek ve "Gazze'deki savaşın resmen sonlandırıldığı" duyurulacak.

13 Ekim Pazartesi günü, esir takası süreci Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin gözetiminde başlayacak. İsrail alıkoyduğu Filistinliler ile çok sayıda Filistinlinin cenazesini teslim edecek. Gazze Şeridi'nin sınır kapıları tamamen açılacak ve günlük 400 yardım tırının bölgeye girişine izin verilecek. Takip eden günlerde yardım tırlarının sayısı 600 veya daha fazlaya çıkarılacak.

İsrail ordusunun çekilmesinin tamamlanması ve savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesinin garanti altına alınması için anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başlatılacak.

Ateşkesin uygulanması

Bölge basınına ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ilgili çelişkili haberler yansıdı.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Mısır devlet televizyonuna bağlı Al-Qahera News'te yer alan haberlerde ateşkesin Filistin saatiyle 12: 00'de başladığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 isimli televizyon kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı haberinde ise ateşkesin akşam saatlerinde hükümetin onaylamasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İsrail ordusu da iki yıldır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde sahil kesimindeki Reşid Caddesi ile bazı bölgeleri hedef alarak saldırılarını sürdürdü.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.