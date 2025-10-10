Gazze'de ateşkes sonrası sokaklardan 63 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 63 Filistinlinin cenazesinin şehirdeki sokaklardan çıkarıldığını açıkladı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkes yürürlüğe girdiği andan itibaren Gazze şehir sokaklarından 63 şehidin cenazesi çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

Basal, "Halen onlarca şehit enkaz altında ve sokaklarda bekliyor. İsrail ordusunun bazı bölgelerde varlığı, kurtarma ekiplerinin ulaşmasını güçleştiriyor." bilgisini aktardı.

Gazze'de yaşanan insani kriz halen devam ediyor. İsrail'in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.