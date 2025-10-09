Haberler

Gazze'de Ateşkes Sevinci: Sokaklarda Kutlamalar

Gazze'de Ateşkes Sevinci: Sokaklarda Kutlamalar
İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes, Gazzeliler tarafından sevinçle karşılandı. ABD Başkanı Trump'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması sonrası, halk sokaklara döküldü.

GAZZE'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı. Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

