Gazze'de Ateşkes Sevinci: Sokaklarda Kutlamalar

GAZZE'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı. Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.