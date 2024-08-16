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Gazze'de ateşkes müzakereleri devam ediyor

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Katar, Mısır ve ABD'nin ortak açıklamasına göre, Doha'da yapılan ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Görüşmelerin haftaya Kahire'de devam edeceği bildirildi.

(ANKARA) - Katar, Mısır ve ABD, bu hafta Doha'da yapılan ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak açıklama yaptı. Görüşmelerin "ciddi ve yapıcı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sonuca ulaşmak, hayat kurtarmak, Gazze halkına yardım sağlamak ve bölgesel gerilimleri yatıştırmak için bir yol artık açtık" denildi. Açıklamada, görüşmelerin haftaya Kahire'de devam edeceği bildirildi.

Doha'da ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze'de ateşkes sağlanması müzakerelerinin ikinci günü sona erdi. Arabulucular tarafından yayımlanan ortak açıklamada, müzakerelerde her iki tarafın da "taraflar arasındaki farkları azaltan" bir öneriyle temsil edildiği ve taraflara ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında gündeme getirdiği üç aşamalı ateşkes planındaki ilkelerle uyumlu bir öneri sunulduğu ifade edildi.

Ortak açıklamada, "Hükümetlerimizden üst düzey yetkililer, önümüzdeki haftanın sonunda Kahire'de tekrar bir araya gelecekler ve bugün belirlenen şartlarda bir anlaşmaya varmayı umuyorlar" denildi. Katar, Mısır ve ABD'nin görüşmelerle ilgili daha önceki ortak açıklamasında olduğu gibi "Artık kaybedilecek zaman yok ve hiçbir tarafça kabul edilebilecek bir gecikme mazereti bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Son 48 saatte Doha'da, hükümetlerimizden üst düzey yetkililer, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefleyen yoğun görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler ciddi ve yapıcıydı ve olumlu bir atmosferde gerçekleştirildi. Bugün erken saatlerde, ABD, Mısır ve Katar'ın desteğiyle, her iki tarafa da Başkan (Joe) Biden'ın 31 Mayıs 2024 tarihinde belirttiği ilkelerle ve BM Güvenlik Konseyi 2735 numaralı kararı ile uyumlu bir köprü önerisi sunuldu. Bu öneri, geçen hafta boyunca üzerinde anlaşmaya varılan noktalara dayanarak, anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak şekilde kalan detayları kapatmakta.

Çalışma ekipleri, önümüzdeki günlerde uygulama detayları üzerinde teknik çalışmalarına devam edecek, bu kapsamda anlaşmanın geniş kapsamlı insani hükümlerinin uygulanması için düzenlemeler ve rehine ile tutuklularla ilgili özel konular ele alınacaktır.

Hükümetlerimizden üst düzey yetkililer, önümüzdeki haftanın sonunda Kahire'de yeniden bir araya gelecek ve bugün ortaya konan şartlar altında anlaşmayı sonuca bağlamak için çabalayacaklar. Üç ülkenin liderlerinin geçen hafta belirttiği gibi, artık kaybedilecek zaman yok ve herhangi bir tarafın daha fazla erteleme için hiçbir mazereti kabul edilemez. Rehineleri ve tutukluları serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve anlaşmayı uygulama zamanı geldi.

Sonuca ulaşmak, hayat kurtarmak, Gazze halkına yardım sağlamak ve bölgesel gerilimleri yatıştırmak için bir yol artık açtık."

Kaynak: ANKA / Güncel

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