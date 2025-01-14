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Gazze'de Ateşkes Müzakereleri: Anlaşma Umutları Arttı

Gazze'de Ateşkes Müzakereleri: Anlaşma Umutları Arttı
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ABD, Katar ve Mısır arabulucularının Gazze'de İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması üzerinde görüşmelere devam ettiği, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise bir anlaşmanın yakın olduğunu belirttiği ifade edildi. Anlaşmanın detaylarının ve sürecinin, ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor.

(ANKARA) - ABD'li, Katarlı ve Mısırlı arabulucular Gazze'de İsrail'in saldırılarını durduracak ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde Doha'daki görüşmelerine devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere yetkililer bu kez bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliklerini dile getirdi. Ateşkesin günler içerisinde ilan edilmesi beklenirken Batı medyasında  anlaşmanın detayları konuşuluyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin başlamasına bir hafta kala, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı arabulucular Gazze'de İsrail'in saldırılarını durduracak ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. Biden "İsrail ve Hamas arasındaki savaş konusunda, aylar önce ayrıntılı olarak ortaya koyduğum bir önerinin nihayet meyve vermesinin eşiğindeyiz" dedi.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ise, Hamas ve İsrail'in bu hafta bir anlaşmaya varmasının büyük bir olasılık olduğunu söyledi. Sullivan Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, "Şimdi asıl soru, kolektif bir şekilde anı yakalayıp bunu gerçekleştirebilir miyiz?" dedi.

Trump: Anladığım kadarıyla bir el sıkışma söz konusu

ABD'nin gelecek hafta göreve başlayacak olan yeni başkanı Trump Pazartesi günü Newsmax'a verdiği röportajda, "Bu işi halletmeye çok yakınız ve onlar (Hamas) da halletmek zorundalar. Eğer bunu yapmazlarsa, orada çok fazla sorun olacak... Anladığım kadarıyla bir el sıkışma söz konusu ve bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Belki de hafta sonuna kadar" dedi.

Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da Katar'ın başkenti Doha'da ypaılan müzakerelerde hazır bulunuyor.

Hamas ve İsrailli yetkililer: Anlaşma bugün bekleniyor

Batı medyasına dün değerlendirmelerde bulunan Hamas yetkilileri de ateşkes ve esir takası konularında ilerleme kaydedildiğini, İsrail'in son anda tutumunu değiştirmediği müddetçe gelecek iki gün içinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada  ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın diğer taslaklardan "çok daha iyi göründüğünü" belirtti.

İsrail medyasının ateşkes görüşmelerini takip eden kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre bir son dakika sürprizi olmazsa yetkililer bugün, ateşkese varıldığı ilan edebilir.

İsrailli bir yetkili bugün İsrail medyasına anlaşma taslağının Hamas'ın onayını beklediğini ve gelecek 24 saatin kritik olduğunu belirtti.

ABD merkezli Axios'a konuşan üç ABD'li yetkiliye göre ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün, İsrail-Hamas savaşının ardından Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşasına ilişkin hazırladığı planı bugün sunması bekleniyor.

Habere göre Blinken, hazırladığı planın Trump'ın başkanlığı dönemi de dahil olmak üzere, Gazze'ye yönelik gelecek tüm planlar için bir referans noktası olmasını umuyor.

Ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi Filistinli bir kaynak, ateşkes taslağının ayrıntılanı paylaştı: 3 aşamalı ateşkes

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olduğu ifade edilen ve ismi belirtilmeyen Filistinli bir yetkilinin dün geç saatlerde BBC'ye verdiği bilgilere göre Doha'da İsrail ve Hamas delegeleri doğrudan görüşmeseler de ilk kez aynı binada görüşmelere katıldı. Habere göre, Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi talebini geri çekmesi ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Filistinli yetkiliye göre ateşkes anlaşması kapsamında ilk etapta üç İsrailli rehine Hamas tarafından ilk gün serbest bırakılacak ardından İsrail, Gazze'deki kalabalık alanlardan askerlerini çekmeye başlayacak. Yedi gün sonra, Hamas dört rehine daha serbest bırakacak ve İsrail, güneyde bulunan yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzeye geri dönmelerine izin verecek, ancak sadece kara yolu ile dönebilecekler ve belli denetim noktalarından geçmeleri gerekecek.

İsrail'in, 190'ı on yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan bin Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği de ileri sürülüyor. Hamas bunun karşılığında İsrailli 34 rehineyi aşamalı olarak serbest bırakacak. Anlaşmanın ilk aşaması 42 gün sürecek.

Ateşkesin başlamasının ardından 16'ıncı günde Hamas ve İsrail arasında, diğer rehinelerin de serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'nin daha çok bölgesinden geri çekilmesi üzerine görüşmeler yürütülmesi için ateşkes planının ikinci aşaması başlayacak. Üçüncü aşamada ise kalan bütün rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in Philadelphi koridoru ve Gazze'nin doğu ve kzuey sınırlarında 800 metrelik  tampon bölgeleri hariç Gazze'den çekilmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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