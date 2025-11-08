Haberler

Gazze'de Ateşkes Kapsamında 15 Filistinlinin Naaşı Teslim Alındı

Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla yapılan teslimatın ardından naaşların kimlik tespitine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in bugüne kadar 300 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 89 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

