Gazze'de Ateşkes Kapsamında 15 Filistinlinin Cenazesi Teslim Alındı

Güncelleme:
Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde İsrail'den 15 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığını açıkladı. Şu ana kadar toplam 150 naaşın iade edildiği belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 15 Filistinlinin cenazesinin İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

Şu ana kadar 150 kişinin naaşının İsrail tarafından iade edildiği aktarıldı.

Naaşların üzerinde darp ve işkencenin yanı sıra elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık ekiplerinin naaşlarla tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak ilgilenmeye devam ettiğini kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin ailelere teslim işlemlerinin tamamlanması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

İsrail'den teslim alınan naaşlardan şu ana kadar 25'inin yakınları tarafından teşhis edildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
