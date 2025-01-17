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Gazze'de Ateşkes ile Ölü Sayısı 101'e Yükseldi

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Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 101'e yükseldiği bildirildi. Saldırılarda ölenlerin 27'sinin çocuk, 31'inin ise kadın olduğu açıklanırken, toplamda 264 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesi beklenirken, müzakerelerdeki gelişmeler dikkatle izleniyor.

- Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmasından bu yana ölen Filistinli sayısı 101'e yükseldi

GAZZE - Gazze Şeridi'nde ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmasından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 101'e yükseldi.

İsrail ve Hamas'ın uzlaşma sağlamasının ardından ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail ise uzlaşı sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki sivil savunma kaynaklarından yapılan açıklamada, ateşkesin duyurulmasından bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 101'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 27'sinin çocuk, 31'inin ise kadın olduğu ifade edilen açıklamada, en az 264 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği belirtilmişti.

İsrail kabinesinin onaylaması bekleniyor

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti.

Gazze'de Ateşkes ile Ölü Sayısı 101'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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