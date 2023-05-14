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Gazze'de Ateşkes İlanı Sokaklarda Kutlandı

Gazze'de Ateşkes İlanı Sokaklarda Kutlandı

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GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de İsrail ile Filistin İslami Cihat hareketi arasında ateşkes ilan edilmesini kutlayan Filistinliler, 13 Mayıs 2023.

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de İsrail ile Filistin İslami Cihat hareketi arasında ateşkes ilan edilmesini kutlayan Filistinliler, 13 Mayıs 2023.

Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

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