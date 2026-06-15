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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bir sağlık görevlisi ile oğlu hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı; saldırıda sağlık görevlisi Muhammed Hebil ve oğlu Musa hayatını kaybetti. Ateşkesin ihlal edildiği belirtilirken, 247 günde 3 bin 269 ihlal ve 992 ölüm kaydedildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda bir sağlık çalışanı ile oğlu yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombaladı.

Saldırıda Şifa Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine neredeyse her gün saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük süreçte İsrail'in ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti. Bu dönemde İsrail saldırılarında 992 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 138 kişi yaralandı ve 95 kişi alıkonuldu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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