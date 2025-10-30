Gazze'de Ateşkes İhlali: 104 Ölü

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Filistinli sağlık yetkililerine göre 66'sı kadın ve çocuk olmak üzere 104 kişinin ölümüne neden olan yoğun hava saldırılarının ardından dün Gazze'de ateşkesin yeniden yürürlükte olduğunu duyurdu.

10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana, en ölümcül saldırılar olarak kayıtlara geçen İsrail'in bu bombardımanı, şu ana kadarki en ciddi ateşkes ihlali olarak değerlendirildi. Gazze genelinde düzenlenen saldırılar, dün sabah erken saatlerde yerinden edilmiş ailelerin barındığı binaları ve çadır kamplarını vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gece boyunca süren hava saldırılarında en az 104 kişinin hayatını kaybettiğini ve 253 kişinin de yaralandığını, yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, hayatını kaybeden 104 kişiden 20'sinin kadın ve 46'sının çocuk olduğunu belirtti.

İsrail Ordusu, dün yaptığı açıklamada, "gözetleme noktaları, silah depoları, havan mevzileri ve tüneller dahil olmak üzere çok sayıda Hamas hedefinin vurulduğunu" bildirdi. Aralarında farklı seviyelerde 21 komutanın bulunduğu üst düzey Hamas mensuplarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kişilerin, 7 Ekim 2023'te savaşı başlatan Hamas öncülüğündeki İsrail saldırısına katıldıkları; bunlardan birinin, Ein Hashlosha Kibbutz'a yönelik saldırıyı yöneten Nukhba birliği komutanı Hatem Maher Musa Kudra olduğu" ifadesi yer aldı.

İsrail: "Hamas, sivilleri kalkan olarak kullanıyor"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, ateşkes ihlalinin sonuçlarından Hamas'ın sorumlu olduğunu ve yüksek can kaybının, örgütün sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmasından kaynaklandığını öne sürdü.

İsrail, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek, bu bombardımanı başlatmıştı. İsrail, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinde bir İsrail askerinin vurularak, öldürülmesine misilleme olarak bu saldırıların gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Marmorstein ayrıca, Washington'un saldırılar hakkında bilgilendirildiğini ve bunların ABD ile tam koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ayrıca, Hamas'ın, rehinelerin naaşlarının teslimine ilişkin anlaşma maddelerini ihlal ettiğini söyledi.

Hamas, İsrail'in iddialarını reddetti

Hamas ise ihlallerden sorumlu olmadığını savunarak, İsrail'in iddialarını reddetti ve İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Hamas ayrıca, saldırılar nedeniyle başka bir rehinenin naaşının teslimini erteleyeceğini açıkladı.

Ateşkesin yeniden yürürlüğü girdiğinin duyurulmasının ardından yeni saldırı

Ancak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından İsrail Ordusu, kuzey Gazze'de bir hava saldırısı daha düzenlediğini ve bunun, "yakında gerçekleşecek bir saldırı için silahların depolandığı bir alanı" hedef aldığını açıkladı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, saldırıdan iki kişinin cansız bedeninin kendilerine getirildiğini bildirdi.

Trump'tan İsrail'e destek

Öte yandan, Asya gezisinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail askerinin öldürülmesinin ardından yapılan saldırıları savunarak, İsrail'in bu durumda "karşılık vermekte haklı" olduğunu belirtti.

Trump, İsrail'in "askerleri saldırıya uğradığında misilleme yapması gerektiğini" söyledi. Ancak şiddetin tırmanmasının ateşkesi bozmayacağına da inandığını vurgulayarak, "Hamas, Orta Doğu barışının genel tablosunda çok küçük bir parça. ve uslu durmak zorundalar" dedi. Trump, bunu yapmaması durumunda Hamas'ın yok edileceğini belirtti.

Katar: "İhlal, Filistin tarafından geldi, ancak durum belirsiz"

Ateşkes anlaşmasında arabulucu olarak görev yapan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Filistin tarafından bir ihlal yaşandığını, ancak Refah'taki saldırıyla Hamas'ın bağlantısı olup olmadığının net olmadığı"nı belirtti.

New York'taki Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Al Sani, "Bu çatışmalar bizim için son derece üzücü ve hayal kırıklığı yaratıcı. Ateşkesin devamını sağlamak için her iki tarafla da yoğun bir şekilde temas halindeyiz" dedi.

Rehine anlaşması ve ateşkesin geleceği

Ateşkes anlaşması, Hamas'ın Gazze'deki tüm rehinelerin kalıntılarını en kısa sürede teslim etmesini şart koşuyor. Hamas, Gazze'deki büyük yıkım nedeniyle cesetleri bulmakta zorlandığını belirtirken, İsrail ise Hamas'ın cesetleri teslim etmeyi "bilerek" geciktirdiğini iddia ediyor.

Gazze'de hala 13 rehinenin cesedi bulunuyor ve bu cesetlerin iadesinin gecikmesi, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilmesini zorlaştırıyor. Bu aşamalarda Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'ye uluslararası bir güvenlik gücü konuşlandırılması ve bölgenin kim tarafından yönetileceği gibi daha çetrefilli konular ele alınacak.