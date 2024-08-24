Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor

(ANKARA) - ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılan görüşmeler Kahire'de devam ediyor. Katar medyası Hamas temsilcilerinden oluşan bir heyetin arabulucularla ateşkes önerisini görüşmek üzere bugün Kahire'ye gideceğini duyurdu.

Kahire'de Hamas ve İsrail arasında arabuluculular aracılığıyla düzenlenen ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri devam ediyor. Hamas, farklı medya kanalları aracılığıyla bugün öğleden sonra bir Hamas heyetinin Kahire'ye gideceğini aktardı. Fransız basınına konuşan Hamas yetkilileri, müzakerelerde doğrudan bulunmayacaklarını, Mısırlı yetkililerden ateşkes görüşmelerindeki son gelişmeler hakkında bilgi alacaklarını söyledi.

ABD'nin "köprü öneri" olarak nitelediği güncel ateşkes önerisinin detayları bilinmiyor. Ancak Hamas'a göre öneri, Biden'ın mayıs ayında gündeme getirdiği üç aşamalı ateşkes planı ile uyumlu değil. Hamas geçen hafta önerinin "Netanyahu'nun şartlarına göre yenilendiğini" ifade etmişti.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere katılmak üzere İsrail'in Mossad ve Şin Bet başkanları dahil olmak üzere güvenlik yetkililerinden oluşan heyeti Kahire'ye perşembe günü varmış, cuma günü öğleden sonra Kahire'den ayrılmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby dün, Kahire müzakerelerine ilişkin açıklamasında görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Kirby, İsrail'in Gazze'deki Netzarim ve Philadelphi koridorlarında askeri varlık bulundurmakta ısrar etmesi nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığı ve müzakerelerin çöktüğüne dair haberleri reddetmişti.

Kahire'de devam eden arabuluculu görüşmelerin ilk turu geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da da yapılmıştı. Doha'daki görüşmelerin ardından arbulucu konumundaki ABD, Mısır ve Katar ortak bir açıklama ile görüşmelerin "ciddi ve yapıcı" geçtiğini belirtmişti.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da acil bir ateşkes çağrısı yapılmasına rağmen İsrail'in 11 aydır devam eden saldırılarında yerel sağlık yetkililerine göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 93 binden fazla kişi yaralandı. Büyük ölçüde harabe haline gelen bölgede gıda, temiz su ve ilaç sıkıntıları yaşanıyor.