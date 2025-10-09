Haberler

Gazze'de Ateşkes Anlaşması Taslağı Basına Sızdı

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'deki olası ateşkes anlaşmasının taslağını paylaştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayı gerekiyor. Sürecin detayları arasında esir değişimi ve askeri çekilme belirtiliyor.

TEL İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ve Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması taslağı olduğunu iddia edilen metni paylaştı.

KAN'ın paylaştığı taslak metne göre, Gazze'de ateşkesin İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylamasının ardından devreye gireceği belirtildi.

İsrail hükümetinin onayından sonra kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi.

İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
