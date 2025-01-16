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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Suriye'de Coşkuyla Kutlandı

Gazze'de Ateşkes Anlaşması Suriye'de Coşkuyla Kutlandı
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İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin çeşitli şehirlerinde büyük bir sevinçle kutlandı. Binlerce kişi sokaklara dökülerek bayraklar eşliğinde sloganlar attı ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin birçok ilinde coşkuyla karşılandı.

Taraflar arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin Şam, İdlib, Halep, Humus illerinde kutlandı.

Büyük sevinç yaşayan binlerce kişi sokaklara dükülerken, camilerde tekbirler getirildi.

Şam'daki kutlamaların adresi Emevi Meydanı oldu. Ellerinde Suriye ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, "Canımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Başkentteki kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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