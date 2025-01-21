Gazze'de Ateşkes Anlaşması Sonrası Güvenlik Güçleri Konuşlanmaya Başladı
Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, esirlerin serbest bırakılması karşılığında imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze Şeridi genelinde güvenlik güçlerinin konuşlanmaya başladığını duyurdu.
GAZZE, 21 Ocak (Xinhua) -- Gazze'de Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, esirlerin serbest bırakılması karşılığında imzalanan ateşkes anlaşmasının pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi genelinde konuşlanmaya başladığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel