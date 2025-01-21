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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Sonrası Güvenlik Güçleri Konuşlanmaya Başladı

Gazze'de Ateşkes Anlaşması Sonrası Güvenlik Güçleri Konuşlanmaya Başladı
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Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, esirlerin serbest bırakılması karşılığında imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze Şeridi genelinde güvenlik güçlerinin konuşlanmaya başladığını duyurdu.

GAZZE, 21 Ocak (Xinhua) -- Gazze'de Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, esirlerin serbest bırakılması karşılığında imzalanan ateşkes anlaşmasının pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi genelinde konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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