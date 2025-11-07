Haberler

Gazze'de Ateşkes Anlaşması Kapsamında İsrailli Ceset Teslimatı

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi, bir İsrailli esire ait cesedi Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. Cesedin kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürüleceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi, bir İsrailli esire ait cesedi Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın Gazze kentinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek üzere belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek. Cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 5 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da üç, 4 ve 5 Kasım'da birer İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
