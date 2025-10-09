Haberler

Gazze'de Ateşkes Anlaşması İsrail Hükümeti tarafından Onaylanacak

Güncelleme:
Gazze'de tarafların mutabakata vardığı ateşkes anlaşmasının, İsrail hükümeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi. Kabine toplantısı için yapılan çağrılar ve esirlerin serbest bırakılması taslağı gündemiyle ilgili gelişmeler kaydediliyor.

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Gazze'de ateşkes anlaşmasının, İsrail hükümeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Daha önce kabine toplantısının 17.00'da yapılacağı bildirilse de İsrailli bakanlara, bugün saat 18.00'da "esirlerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
