Gazze'de Ateşkes Anlaşması: Filistinlilerin Yeni Umutları

Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını sevinçle karşılayan Filistinliler, İsrail'in iki yıl boyunca tonlarca bomba kullanarak yerle bir ettiği bölgenin yeniden inşa edilmesini ve evlerine dönebilmeyi umut ediyor.

Hamas ile İsrail arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakerelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirdi.

"Yeni bir hayat"

İki yıldır devam eden saldırılarda Gazze kentinden orta kesimdeki Deyr Belah'a zorla yerinden edilen Muhammed Nasır (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmayı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Nasır, "Anlaşma haberini büyük bir sevinçle karşıladık. Yıkım, kıtlık ve ailemizden verdiğimiz can kayıplarının ardından anlaşma haberi bize yeni bir hayat vermiş gibi." dedi.

"Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve farklı bir hayata başlamayı umut ediyoruz." diyen Nasır, bu anlaşmanın, İsrail'in saldırılarını tekrarlamaması için gerçek teminatlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Nasır, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi, zorla yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi, temel yardım malzemelerin bölgeye girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılmasının önemine dikkati çekti.

"İki yıldır saldırıların bitmesini hayal ediyorduk"

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Mahmud Abdullah (27), İsrail'in iki yıldır yürüttüğü soykırım sırasında yaklaşık 10 kere zorla yerinden edildiğini ifade etti.

Abdullah, "Saldırıların sonlandırılması, akan kanın, yıkımın ve kıtlığın durması anlamına geliyor" diyerek, şunları söyledi:

"Umutluyuz. Saldırıların sona erecek olmasının sevincini, kaybettiklerimizin üzüntüyle birlikte yaşamak, tarif edilmesi zor bir duygu.

İki yıldır yıkılmış evlerde, çadırlarda yaşarken saldırıların bitmesini hayal ettikleri söyleyen Abdullah, iki milyondan fazla insanın maruz kaldığı acıların nihayet sona erdiğini dile getirdi.

Abdullah, saldırıların özellikle Cibaliya, Beyt Hanun, Beyt Lahiya beldeleriyle Gazze, Refah ve Han Yunus kentlerindeki mahalleleri yerle yeksan ettiğine dikkati çekti.

"Yeniden imar edeceğiz"

Gazze sakinlerinden Ramazan Vekil (42) ise saldırılardan kurtuldukları için mutluluğunu dile getirerek, "Ailemizden kayıplar olmasına rağmen anlaşmanın ilanıyla büyük bir sevinç yaşadık ve umut yeniden filizlendi." dedi.

Vekil, "Yeniden imar edeceğiz, Gazze dünyanın en güzel yeri haline gelecek." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 194 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 890 kişi yaralandı.