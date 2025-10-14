Haberler

Gazze'ye AFAD Ekibi Dualarla Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE'de arama kurtarma yapmak amacıyla bölgeye gidecek olan 10 kişilik AFAD ekibi Erzurum'dan dualarla uğurlandı.

GAZZE'de arama kurtarma yapmak amacıyla bölgeye gidecek olan 10 kişilik AFAD ekibi Erzurum'dan dualarla uğurlandı.

Mısır'da düzenlenen liderler zirvesinde Gazze'de barış mutabakatına varılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 8 ilden 81 arama kurtarma teknisyenini bölgeye gönderme kararı aldı. Bir ay sürmesi planlanan Gazze görevine Erzurum AFAD'dan 10 arama kurtarma teknisyeni, 3 araç gönderildi. Kara yoluyla Ankara'ya gidecek olan ekipler AFAD Erzurum Kampüsü'nden uğurlandı. Yola çıkmadan önce Gazze'de yapacakları çalışmayla ilgili bilgilendirilen görevliler, arkadaşlarıyla vedalaştı.

Gazze'ye giden ekibi uğurlayan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına AFAD bölgeye intikal ediyor" dedi.

Erzurum AFAD'da görevli arkadaşlarıyla vedalaşan Gazze'de görev alacak ekip, dualarla yola çıktı. Kara yoluyla Ankara'ya gidecek olan Erzurum ekibi orada diğer illerden gelen görevlilerle Mısır'a hareket edecek. 81 teknisyenden oluşacak AFAD görevlileri, Mısır'dan Gazze'ye geçerek enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yardımları da koordine edecek.

Haber: Salih TEKİN / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.