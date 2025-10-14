AFAD Ekipleri Gazze'ye Uğurlandı

GAZZE'de arama kurtarma yapmak amacıyla bölgeye gidecek olan 10 kişilik AFAD ekibi Erzurum'dan dualarla uğurlandı.

Mısır'da düzenlenen liderler zirvesinde Gazze'de barış mutabakatına varılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 8 ilden 81 arama kurtarma teknisyenini bölgeye gönderme kararı aldı. Bir ay sürmesi planlanan Gazze görevine Erzurum AFAD'dan 10 arama kurtarma teknisyeni, 3 araç gönderildi. Kara yoluyla Ankara'ya gidecek olan ekipler AFAD Erzurum Kampüsü'nden uğurlandı. Yola çıkmadan önce Gazze'de yapacakları çalışmayla ilgili bilgilendirilen görevliler, arkadaşlarıyla vedalaştı.

Gazze'ye giden ekibi uğurlayan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına AFAD bölgeye intikal ediyor" dedi.

Erzurum AFAD'da görevli arkadaşlarıyla vedalaşan Gazze'de görev alacak ekip, dualarla yola çıktı. Kara yoluyla Ankara'ya gidecek olan Erzurum ekibi orada diğer illerden gelen görevlilerle Mısır'a hareket edecek. 81 teknisyenden oluşacak AFAD görevlileri, Mısır'dan Gazze'ye geçerek enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yardımları da koordine edecek.