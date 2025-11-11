Haberler

Gazze'de Ampute Vakaları İçin Acil Rehabilitasyon İhtiyacı

Güncelleme:
Gazze'de 6 bin uzuvları ampute edilen Filistinlinin uzun süreli rehabilitasyona ihtiyacı olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı, tıbbi malzeme yetersizliği ve insani acının boyutlarına dikkat çekti.

Gazze'de uzuvları ampute edilen 6 bin Filistinlinin bir an önce uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki Filistinli hasta ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığına kayıtlı 6 bin ampütasyon vakasının acil şekilde uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, bunlardan yüzde 25'inin çocuklardan, yüzde 12,7'sinin de kadınlardan oluştuğu vurgulandı.

Tıbbi imkanlar ve malzemelerin yetersizliğinin uzuvları ampute edilen Filistinlilerin acılarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sayılar, binlerce yaralının ve ailelerinin yaşadığı derin insani acıyı yansıtmakta olup, özellikle erken yaşta kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalan çocuklar için rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki insani felaketin boyutlarına dikkat çekilen açıklamada, yaralıların gerekli bakımı alabilmeleri için sağlık ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
