Gazze'de Ampute Çocuk Sayısı Dünyada En Yüksek Orana Ulaştı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde nüfusa oranla en fazla ampute çocuk sayısının kaydedildiğini açıkladı. 2 yıl süren savaşta 5 binden fazla amputasyon gerçekleşti.

Gazze Şeridi'nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
