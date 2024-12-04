Gazze'de Ampute Çocuk Sayısı Dünya Genelinde En Yüksek

GAZZE, 4 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'deki birçok çocuğun "uzuvlarını kaybettiği ve anestezi bile olmaksızın ameliyat geçirdiğini" söyledi.

Lazzarini, Dünya Sağlık Örgütü'nün eylül ayındaki tahminine göre 22.500'ü aşkın kişinin, başka bir ifadeyle Gazze'deki savaş sırasında yaralanan her dört kişiden birinin, hayatlarını değiştirecek boyutlarda yara aldığını ve "an itibarıyla ve önümüzdeki yıllarda" rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyacağını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, "Bu savaş sırasında özel bakıma muhtaç insanlar sessiz şekilde acı çekiyor. Bu kişiler nadiren gündeme geliyor. Ancak savaş aynı zamanda hiçbir rehabilitasyon hizmetinin bulunmaması yüzünden travmatik yaralanmalar salgınına yol açtı" dedi.