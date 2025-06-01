Gazze'de Ambulanslara Engel: Yaralılar Tahliye Edilemiyor

Gazze'de Ambulanslara Engel: Yaralılar Tahliye Edilemiyor
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Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, İsrail ordusunun Refah kentinde yardım almaya çalışan sivillere yönelik saldırısında ambulanslara ulaşmanın engellendiğini belirtti. Sağlık imkanlarının yetersizliğine dikkat çeken Afane, yaralıların tahliyesinin son derece tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, İsrail ordusunun Refah kentinde yardım almaya çalışan sivillere yönelik saldırısında yaralananlara ulaşmalarının engellendiğini söyledi.

Afane, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Refah'taki saldırı bölgesine ambulansların ulaşmasını engellediğini belirterek, "Yaralıları tahliye etmek, son derece tehlikeli hale geldi. İsrail ordusu, ambulansları kasıtlı şekilde hedef alıyor." dedi.

Bölgedeki sağlık imkanlarının yetersizliğine dikkati çeken Afane, "Saldırıların yoğunluğu karşısında yeterli sayıda ambulans bulunmuyor. Yaralılar, ambulans ulaşana kadar yarım saatten fazla beklemek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Afane, Refah'taki yardım dağıtım noktalarının, Filistinliler için adeta aşağılanma merkezlerine dönüştüğünü belirterek, uluslararası topluma bu duruma derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bu sabah Refah'ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçleri zırhlı araçlardan doğrudan ateş açmış, en az 30 Filistinli hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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