Gazze'de Alıkonulan Sağlık Çalışanları İçin Ailelerden Çığlık

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından alıkonulan doktor ve hemşirelerin aileleri, yaklaşık iki yıldır kayıp olan yakınlarının akıbetinden haber alamamanın ıstırabını yaşıyor.

Gazze'nin güneyinde bir araya gelen aileler, sevdiklerinin serbest bırakılması için düzenledikleri eylemde "Onlar sadece hayat kurtarıyordu" diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı görevlilerinin de katıldığı etkinlikte, alıkonulan sağlık çalışanlarının fotoğrafları taşınarak, özgürlük çağrıları yapıldı.

"Hala 130'dan fazla sağlık personeli İsrail zindanlarında tutuluyor"

Filistin Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, eylemde yaptığı konuşmada, İsrail'in alıkoyarak, hapsettiği sağlık çalışanlarının ağır işkenceye maruz kaldığını, bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarınınsa kalıcı sakatlıklar yaşadığını söyledi.

Zakkut, "Ateşkes anlaşmasına rağmen hala 130'dan fazla doktor, hemşire ve sağlık personeli İsrail zindanlarında tutuluyor." dedi.

Zakkut, İsrail'in, hastalara ve yaralılara yardım eden bu kişileri "suçsuz oldukları halde" alıkoyduğunu belirterek, "İsrail, doktor ve hemşireleri hedef alarak sağlık sistemini çökertmek istiyor." ifadesini kullandı.

"Babam neden tutuklandı?"

Nasır Hastanesinden görevi başında alıkonulan doktor Nahid Ebu Tuayma'nın 75 yaşındaki annesi Fattum Ebu Tuayma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan Nasır Hastanesinin idari direktörü ve doktor oğlu Nahid Ebu Tuayme'nin bir yıl yedi aydır İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğunu söyledi.

Ebu Tuayme, "Oğlum hastanedeki görevinin başındaydı ve hastaları tedavi ediyordu, o sırada tutuklandı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilgili kurumlara çağrıda bulunan Ebu Tuayme, oğlunun özellikle tutuklulara yönelik ağır işkence iddialarının gündeme geldiği bir dönemde serbest bırakılması için harekete geçilmesini istedi.

Anne, tutukluluk süresince oğluyla ne görüşebildiğini ne de kendisini ziyaret edebildiğini belirtti.

Bir yıl yedi aydır İsrail hapishanelerinde tutulan doktor Gassan Ebu Zuhri'nin kızı da en büyük dileğinin "babasını görmek ve sesini duymak" olduğunu ifade ederek, "Babam neden tutuklandı? Suçu, hekimlik yemini edip insanların acısını dindirmeye çalışmak mı?" diye sordu.

Ebu Zuhri'nin kızı, babasının ismini serbest bırakılan esirlerin listesinde görmeyi umut ettiğini ancak defalarca hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, babasının tutuklanmadan önce çok zor koşullar altında çalıştığını ve görev yaptığı hastanenin kuşatma altına alındığını aktardı.

Hapishanelerden tanıklık

İsrail hapishanelerinde alıkonulan sağlıkçılarla bir arada tutulan Filistinli serbest bırakılan esir Tamir ez-Zaanin, İsrail ordusunun kendisini soykırımın başlamasından bu yana bir buçuk yıl boyunca alıkoyduğunu söyledi.

Zaanin, bunun İsrail tarafından ikinci kez tutuklanışı olduğunu belirterek, "İlk kez 2006 yılında tutuklandım ve 12 yıl boyunca hapiste kaldım." dedi.

Tutukluluk süresinin bir bölümünü, özellikle İsrail'in güneyindeki Nafha ve Ramon hapishanelerinde olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanıyla birlikte geçirdiğini aktardı.

İsrail Cezaevi İdaresi'nin özellikle doktorları küçük düşürmek amacıyla karanlık hücrelerde ve ağır koşullarda tuttuğunu ifade eden Zaanin, uluslararası ve insani kurumlara, alıkonulan sağlık personelinin serbest bırakılması için acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Filistin hükümetine bağlı Esirler Kurumu ve Esirler Derneğinin ortak verilerine göre, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1968 Filistinliyi serbest bırakan İsrail, yüzlerce sağlık çalışanını alıkoymaya devam ediyor.