Gazze'de Akut Yetersiz Beslenme Nedeniyle Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, bir Filistinlinin akut yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuveyt Sahra Hastanesi tarafından belgelenen 29 yaşındaki Filistinli bir gencin akut yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetmesi, Gazze Şeridi'nde acımasız İsrail işgali nedeniyle derinleşen insani felaket tablosunda trajik ve sarsıcı bir gelişmeyi temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili açıklamasında, "Mart ayından bu yana devam eden İsrail'in açlık politikası nedeniyle akut yetersiz beslenme sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybetmesi, insani felaket açısından daha sert bir dönemin başladığına işaret eden ciddi bir dönüm noktasıdır. Genç birinin tamamen zayıflayıp, kemik yığını haline gelmesi, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı kasıtlı ve sistematik açlık politikasıyla işlenen korkunç suçun canlı bir kanıtıdır ve bu durum artık sadece çocuklarla sınırlı değildir." ifadelerine yer verdi.

Sınır kapılarının açılması ve yardım girişinin sağlanması gerektiğine işaret eden Sevabite, "bir yetişkinin ölümünün belgelenmesiyle Gazze Şeridi'nin ciddi bir gelişmeyle karşı karşıya kaldığını, acilen müdahale edilmezse bu sayının yetişkinler arasında da artabileceğini" belirtti.

"Filistinlilerin abluka altında tam anlamıyla yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakılarak maruz kaldıkları soykırımın başka bir yüzü" olduğuna işaret eden Sevabite, bunu "sessiz ve sorumsuz uluslararası toplumun alnındaki kara leke" olarak nitelendirdi.

Sevabite, İsrail'in açlık politikası hakkında şunları kaydetti:

"Bu politika kapsamlıdır ve yaşları ne olursa olsun sivilleri hedef almaktadır; işgalci İsrail ordusu ise bunu tam bir bilinç ve kararlılıkla, tüm insani normlara ve uluslararası yasalara aykırı şekilde bunu uygulamaktadır. Acilen işgalci İsrail'in Gazze'deki ablukaya son vermesi için baskı yapılması ve hayatta kalanları kurtarmak amacıyla gıda ve tıbbi malzemelerin derhal girişine izin verilmesi gerekiyor."

Kuveyt Sahra Hastanesi sağlık kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Eyyüb Ebul Husayn, İsrail'in 120 günü aşkın süredir insani ve yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucu uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle maruz kaldığı akut yetersiz beslenme sonrası hayatını kaybetti.

Hastane aşırı kilo kaybeden Ebul Husayn'ın son durumuna ilişkin fotoğraflarını yayımladı.