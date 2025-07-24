Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenmeden 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenmeden 15 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail saldırıları sonucu büyük yıkım yaşayan Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4'ü çocuk 15 kişi hayatını kaybetti. Mart ayından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 101'e yükseldi.

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saat içinde 4'ü çocuk 15 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, mart ayından bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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