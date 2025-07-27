Gazze'de Açlık ve Saldırılar Can Almaya Devam Ediyor

GAZZE, 27 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 yeni can kaybı bildirdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları kısa açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana bu tür sebeple hayatını kaybedenlerin sayısının 85'i çocuk olmak üzere 127'ye ulaştığını belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsan yapımı açlık ancak siyasi iradeyle çözülebilir" dedi.

"Ablukayı kaldırın, kapıları açın, ihtiyaç sahibi insanlara güvenli hareket imkanı ve yardımlara onurlu erişim garantisi verin" sözlerini kaydeden Lazzarini ajansın şu anda Ürdün ve Mısır'da Gazze'ye girmek için yeşil ışık bekleyen 6.000 tırlık bir filosu olduğunu ekledi.

Öte yandan Filistin'in resmi haber ajansı WAFA cumartesi günü Gazze'de İsrail saldırıları sonucu, 17'si yardım arayan kişiler olmak üzere, en az 47 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.