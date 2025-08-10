Gazze'de Açlık ve Kurşunlar Arasında Yardım Mücadelesi

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler bir parça yardım alabilmek için ölümü göze alarak geldikleri sözde yardım dağıtım noktalarında kurşunların hedefi oluyor.

AA muhabiri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ABD- İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarında yardım almaya çalışan Filistinlileri görüntüledi.

Yardım almaya gelen Filistinlilerden biri, "Bugün çok fazla kişi yaralandı. İsrail askerlerinin yağdırdığı kurşunlar çok daha fazlaydı. Ateş etmedikleri hiçbir şey bırakmadılar." dedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sözde yardım dağıtım noktası dışında yardıma ulaşmanın mümkün olmadığını aktaran Filistinli, şunları söyledi:

"Yardımlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimine ulaşmıyor. Buraya gelmeden yiyecek bulamıyoruz. Yardımlar ancak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentine girebiliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki insanlar her gün, her saat ve her dakika açlıktan ölüyor."

"Kendimiz için bir şey istemiyoruz ama çocuklarımıza merhamet edin"

Buraya gelen insanların hepsinin çocuğu, eşi ya da ailesi için hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Filistinli, dünyaya "Gazze'ye merhamet ve şefkat nazarıyla bakmaları" çağrısında bulundu.

Filistinli adam, şöyle konuştu:

"Sizlerin olduğu gibi bizim de çocuklarımız var. Kendimiz için bir şey istemiyoruz ama çocuklarımıza merhamet edin. Artık evimizde oturup Allah'tan gelecek ölümü beklemekten başka çaremiz kalmadı."

Yardımların, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tırlarıyla ihtiyaç sahiplerine düzenli ve onurlu bir şekilde ulaştırılmasını isteyen Filistinli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize neden bunlar yapılıyor? Bizler eğitimli ve onurlu aileleriz, bu yöntemlerle bizleri nereye kadar düşürmek istiyorlar?"

"Üzerimize ateş açılıyor ancak buraya gelmekten başka çaremiz yok"

Netzarim Kavşağı yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen bir başka Filistinli ise insani yardımların çok az bir kısmının Gazze'ye ulaştığına dikkati çekti.

Filistinli adam, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler kalabalık, yiyecek az. Dolayısıyla ölüm tehlikesine rağmen buraya gelmekten başka çaremiz yok.

Üzerimize çok yoğun şekilde ateş açılıyor, ölüm tehlikesi yüksek ancak buraya gelmek dışında başka çaremiz yok. Çocuklarımız ve ailemiz için ölümle yüzleşiyoruz."

Allah'tan tüm bunların son bulmasını dilediklerini söyleyen Filistinli, şöyle konuştu:

"Benzeri görülmemiş çok büyük bir zulme maruz kalıyoruz. Katliam yapılıyor, çocuklar ölüyor, evler yerle bir ediliyor ve geride hiçbir şey bırakmayan kapsamlı bir yıkım var."

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan yardım dağıtım noktalarında Filistinliler sistematik şekilde hedef alınıyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 1778 kişi öldü, 11 bin 894 kişi yaralandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 100'ü çocuk olmak üzere 217 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.