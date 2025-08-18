Gazze'de Açlık Tehlikesi: 250 Bin Çocuk Ölüm Riski Altında

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de sadece hastalıkların değil, açlığın da can aldığını, savaşın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

"Gazze'de ölümler artık sadece hastalıklardan kaynaklanmıyor. Açlık da can alıyor. Bunun tek çözümü var, o da savaşın durdurulması." diyen Burş, Gazze'de açlık görüntülerinin İsrail'in aksi yöndeki propagandalarını boşa çıkardığını söyledi.

İsrail Gazze'de 1590 sağlık çalışanını öldürdü

Sağlık alanındaki kitlesel kayıpların da Gazze'de yürütülen toplu kıyımın bir parçası olduğunu belirten Burş, şunları kaydetti:

"Gazze'de daha önce çalışan 38 hastanenin sadece 15'i kısmen hizmet verebiliyor.

Saldırılarda binlerce sağlık çalışanı öldü veya alıkonuldu. 40 bin bebek ve 250 bin çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında.

İşgalci güçlerin saldırılarında yaklaşık 1590 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 200'ü doktor. Ayrıca işgal güçleri, aralarında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu 1360 sağlık çalışanını halen alıkoyuyor."

İlaçların yüzde 70'i bulunamıyor

Gazze'de hamile kadınların yetersiz beslenme nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Burş, yetersiz beslenme kaynaklı 320 düşük vakası kaydedildiğini aktardı.

Neredeyse yarısı çocuk yaklaşık 19 bin şiddetli ishal vakası görüldüğünü kaydeden Burş, saldırlar ve abluka nedeniyle temiz suya erişimin çok güç olduğunu ifade etti.

Burş ayrıca Gazze'de ilaçların yaklaşık yüzde 70'inin bulunamadığını kaydetti.