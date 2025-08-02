Gazze'de Açlık Politikası: 17 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Politikası: 17 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti
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İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki uyguladığı açlık politikaları nedeniyle yetersiz beslenme sonucu 17 yaşındaki Atıf Ebu Hatır hayatını kaybetti. UNICEF, Gazze'deki çocuk ölümlerinin 'eşi benzeri görülmemiş' bir seviyeye ulaştığını belirtirken, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sistematik açlık politikasının bir sonucu olarak 17 yaşındaki Filistinli çocuk Atıf Ebu Hatır, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre, yalnızca 25 kilo ağırlığındaki Atıf, ciddi yetersiz beslenme ve şiddetli açlık nedeniyle Gazze kentindeki Uluslararası Hilu Hastanesinde hayatını kaybetti.

Atıf'ın iki hafta önce hızla kilo kaybetmesinin ardından ani sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynaklar, açlık nedeniyle yaşamını yitiren Atıf'ın daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), dün yapılan açıklamada, Gazze'de çocuk ölümlerinin, İsrail'in sürdürdüğü savaş ve kıtlığın neden olduğu kötüleşen koşullar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulunulmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte kaydedilen 3 yeni ölümle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı açlık politikası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si çocuk olmak üzere 162'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin dörtte biri kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya ve yaklaşık 100 bin çocuk ile kadın ciddi yetersiz beslenme problemi yaşıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yönelik insani yardımı büyük ölçüde engelledi. 2 Mart itibarıyla tüm yardım ve tıbbi geçişleri kapatarak kıtlığın yayılmasına ve "felaket" boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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