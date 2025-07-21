Gazze'de Açlık Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 86'ya Ulaştı
Gazze'de mart ayından bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76'sı çocuk olmak üzere toplamda 86 kişiye ulaştı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in abluka politikalarını eleştirerek açlık sorununun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.
GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, mart ayından bu yana Gazze'de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86 kişiye ulaştığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'de aralarında bir milyon çocuğun bulunduğu sivilleri aç bırakıyor" ifadelerini kullandı.
Ajans, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını istedi.
Kaynak: Xinhua / Güncel