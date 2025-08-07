Gazze'de Açlık Nedeniyle Bebeğin Ölümü, İnsani Krizi Derinleştiriyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde 16 aylık Muhammed Zekeriya Asfur, yetersiz beslenme ve açlıktan yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastanelerde yaşanan ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle gerekli bakımın sağlanamadığı 16 aylık Muhammed, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medya kullanıcıları, bebeğin hastane yatağında çok zayıflamış halde yatarken göründüğü videoları hesaplarında yayımladı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.