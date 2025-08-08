Gazze'de Açlık Krizi: 10 Yaşındaki Engelli Nafiz Yaşam Mücadelesi Veriyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık nedeniyle 9 kiloya kadar düşen ve hastalıklarla boğuşan 10 yaşındaki engelli Nafiz Nasr, yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde yaşayan Nasr, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya.

İsrail'in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze'deki çocukları ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze'de şu ana kadar 98'i çocuk olmak üzere 201 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Hastaneler de yetersiz beslenme vakalarıyla dolup taşıyor. Bu durum, sınır kapıları açılmazsa ilerleyen günlerde de "açlık" nedeniyle ölümlerin devam edeceğini gösteriyor.

Beyin atrofisi rahatsızlığı nedeniyle engelli de olan Nasr, ailesiyle yaşadıkları Tuffah Mahallesi'nden Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'ne göç etmek zorunda kaldı.

Nafiz'in annesi Rim Nasr, "Çocuğum engelli, beyin atrofisi rahatsızlığı yaşıyor. Yetersiz beslenme, sağlık durumunun daha da kötüleşmesine yol açtı." dedi.

Nasr, "Yetersiz beslenme nedeniyle oğlumun kilosu sürekli düşüyor. Günde sadece bir öğün, biraz çorba biraz da kuru ekmek bulabiliyoruz, onu da yemekte güçlük çekiyor. Bu da yeterli gelmiyor. Yemek, süt, meyve, vitaminler ve alt bezine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Filistinli anne, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Oğlum savaştan önce yürüyebiliyordu ama bugün sırtını bile doğrultamıyor. Yetersiz beslenmenin çocuğumun sağlığını ciddi şekilde bozarak ölümüne yol açmasından endişe ediyorum, sağlığına kavuşması için Gazze dışında tedaviye ihtiyacı var."

Eşinin de işsiz kalması nedeniyle çocuklarının gıda ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, hasta alt bezi bulmakta zorlandıklarını ve pahalı olması nedeniyle sağlıksız bezler ya da kumaş parçaları kullanmak zorunda kaldıklarını aktaran Filistinli anne, oğlunun Gazze dışına çıkıp gereken tedaviyi görmesi için yardım çağrısında bulundu.