Gazze'de Açlık Felaketi: Son 24 Saatte 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğü belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "açlık öldürüyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerle ilgili güncel sayıları paylaştı.

Açıklamada, Gazze'de son 24 saat içinde açlık sebebiyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölen kişi sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya çıktığı kaydedildi.

Açlıktan ölümlerin "sessiz katliam" olarak nitelendirildiği açıklamada, Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için sınır kapılarının derhal açılması istendi.

Gazze Sağlık Bakanlığı 18 ve 19 Temmuz'da peş peşe yaptığı açıklamalarla, her yaştan çok sayıda Filistinlinin açlık nedeniyle aşırı yorgunluk ve bitkinlik haliyle hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.